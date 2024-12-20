На изображениях видно, что прототип имеет заметную полосу mmWave на боковой стороне, но в остальном дизайн остался практически неизменным.

Похоже, Samsung обнаружила и уволила сотрудника, ответственного за утечку информации о предстоящей модели Galaxy S25+. Один из каналов информации опубликовал изображения прототипа Galaxy S25+, но при этом случайно раскрыл его серийный номер. Этот серийный номер был замечен пользователем X Макс Джамбор, который опубликовал фотографию с номером 'CE092439139P4DF34E7ECE092'. Это позволило Samsung идентифицировать владельца устройства и принять меры.

В утечке информации рассказывалось, что прототип Galaxy S25+ имеет видимую полосу mmWave на боковой части, но в целом дизайн устройства остался практически без изменений по сравнению с предыдущей моделью Galaxy S24+. По изображениям, опубликованным типстером @Jukanlosreve, видно, что внешний вид устройства остается схожим.