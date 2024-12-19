Анализ технических экспертов Digital Foundry показал, что новое решение для повышения разрешения, используемое в играх Horizon Forbidden West и Zero Dawn Remastered на PlayStation 5 Pro, обеспечивает качество изображения, сравнимое с такими решениями, как NVIDIA DLSS на ПК

Новый анализ показал, что решение для повышения разрешения, применяемое Guerrilla Games в играх Horizon Forbidden West и Zero Dawn Remastered на PlayStation 5 Pro, обеспечивает качество изображения сравнимое с NVIDIA DLSS на ПК. Технические эксперты Digital Foundry провели обзор и сравнили это новое решение с другими популярными методами повышения разрешения, такими как NVIDIA DLSS и AMD FSR 3.

По результатам сравнения, решение Guerilla Games справляется лучше с различными визуальными элементами, такими как отражения на поверхности воды и движение, по сравнению с NVIDIA DLSS. Однако, NVIDIA DLSS демонстрирует более высокое качество работы с частицами. В сравнении с AMD FSR 3, решение Guerrilla Games работает гораздо лучше, предоставляя более четкие результаты и избегая размытия травы и общей размытости на экране.



Примечательно, что Guerrilla Games отказалась от использования PSSR-апскейлера PlayStation 5 Pro, так как его реализация во многих играх оказалась неэффективной или даже неработающей. Вместо этого, они разработали собственное решение, которое оказалось значительно более эффективным и обеспечивает лучшее качество изображения.