Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла выразил свою положительную оценку деловым результатам компании в сфере игровой индустрии на ежегодном собрании акционеров.

Генеральный директор Microsoft, Сатья Наделла, выразил свою положительную оценку игровой индустрии и прогресс, достигнутый компанией в рамках ее игровой стратегии. Во время виртуального собрания акционеров Наделле был задан вопрос о первых результатах приобретения Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов и проведенных изменениях в игровой индустрии. Наделла отметил, что Microsoft находится на пике игрового сезона с выходом Black Ops и новой Call of Duty и выразил удовлетворение результатами маркетинга и популярностью этих игр.

Наделла также подчеркнул, что игровая индустрия является одной из самых быстрорастущих категорий развлечений и что Microsoft выбрал эту индустрию как одно из основных направлений развития. Он отметил, что Flight Simulator стал одной из самых долгоживущих франшиз компании и был представлен еще до операционной системы Windows или пакета программного обеспечения Office.

Наделла подчеркнул, что Microsoft принимает во внимание мультиплатформенный подход в игровой индустрии, что означает, что игры будут доступны на разных устройствах и платформах. Он уверен, что изменения, связанные с мультиплатформенностью, позволяют компании достичь большего привлекательности для фанатов Xbox и создать удобную среду для всех игроков.