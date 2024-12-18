Приоритетность этих оттенков будет определена на основе предпочтений пользователей и спроса на рынке.

Samsung готовится представить свою новую линейку смартфонов Galaxy S25 на мероприятии Unpacked 2025. Одна из последних утечек раскрыла цветовые варианты для модели Galaxy S25 Ultra и приоритеты производства.

Исходя из сообщения, предоставленного аналитиком Россом Янгом на сайте X, Galaxy S25 Ultra будет доступен в семи различных титановых оттенках. Используя данные о предпочтениях пользователей и популярности таких цветов, Samsung планирует предложить разнообразие вариантов, чтобы удовлетворить требования различных групп пользователей.

Несмотря на то, что подробностей о новой серии смартфонов пока мало, ожидается, что Galaxy S25 будет иметь значительные изменения в дизайне, включая зеркальную плоскую рамку, напоминающую iPhone.