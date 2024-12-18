iOS 18.3 будет доступна широкой публике в следующем месяце.

Apple выпустила бета-версии iOS 18.3 и macOS Sequoia 15.3 для разработчиков. Обновление iOS 18.2 было выпущено на прошлой неделе для всех совместимых моделей iPhone и содержало серьезные изменения и обновления платформы Apple Intelligence. Теперь компания предлагает разработчикам новую бета-версию iOS 18.3, которая станет доступна общественности в следующем месяце. Вместе с iOS 18.3, Apple также выпустила бета-версии iPadOS 18.3 и macOS Sequoia 15.3 для разработчиков, чтобы они могли протестировать и исправить ошибки и проблемы.



Кроме того, для совместимых компьютеров Mac также доступна бета-версия macOS Sequoia 15.3 beta 1.