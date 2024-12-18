Это привлекает внимание инвесторов и аналитиков, так как компания владеет большим количеством BTC.

Компания MicroStrategy, известная своими инвестициями в биткойн, увеличила свои запасы криптовалюты до 439 000 BTC путем покупки еще 15 350 BTC на сумму около $1,5 миллиардов. Это привлекло внимание инвесторов и аналитиков, поскольку MicroStrategy является одной из крупнейших держателей биткойнов и их постоянно растущие запасы могут оказать влияние на рынок криптовалюты.

Важным событием для MicroStrategy может стать изменение бухгалтерского учета, инициированное Федерацией бухгалтеров США (FASB), которое вступило в силу в декабре 2024 года. Обновление стандартов бухгалтерского учета (ASU) 23-08 требует использования подхода, основанного на рыночной стоимости, для переоценки криптоактивов компаний в каждом отчетном периоде. Таким образом, MicroStrategy будет вынуждена включать полученные прибыли и убытки от операций с биткойнами в свою чистую прибыль за соответствующий период.



Это изменение может оказать значительное влияние на финансовое положение MicroStrategy в будущем. Поскольку биткойн является волатильным активом, рост его цены может привести к значительному увеличению стоимости активов компании и следовательно, к увеличению ее рыночной капитализации. Это, в свою очередь, может привести к тому, что компания станет притягательной для инвесторов и сможет претендовать на включение в индекс S&P 500.



Если MicroStrategy действительно включится в индекс S&P 500, это будет означать, что ее акции будут входить в состав этого широкоизвестного индекса акций, что может привести к увеличению спроса на эти акции со стороны инвесторов, включающихся в индекс. Это, в свою очередь, может привести к росту стоимости акций MicroStrategy и дальнейшему увеличению богатства компании и ее акционеров.