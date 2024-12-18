Reaper присоединится к уже существующим шести сериям PowerColor, таким как Red Devil, Hellhound, Red Dragon и другим.

Компания PowerColor вводит на рынок новую линейку графических процессоров AMD Radeon RX 8000 "RDNA 4" под брендом "Reaper". Эта серия станет седьмым дополнением к уже существующим шести сериям продукции PowerColor. Ранее PowerColor была одним из основных партнеров AMD, которая выпускала видеокарты на базе графических процессоров AMD Radeon. Пока нет официального подтверждения, будет ли PowerColor обновлять свои существующие видеокарты Radeon RX 7000 под брендом "Reaper", однако на данный момент известно, что новый бренд "Reaper" будет применяться только к серии GPU Radeon RX 8000.

Сейчас PowerColor имеет шесть официальных серий видеокарт: "Liquid Devil", "Red Devil", "Hellhound", "Fighter", "Red Dragon" и "PowerColor (Reference)". Каждая из них относится к определенному поколению графических процессоров AMD Radeon, и некоторые из них имеют более высокие тактовые частоты, чем другие.