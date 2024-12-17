CD Projekt RED подтвердил, что актриса Сиара Беркли заменила Джо Уайатта в озвучивании персонажа Цири в игре The Witcher IV

В новом трейлере игры The Witcher IV была представлена новая актриса, озвучивающая главного персонажа - Цириллу Фиону Элен Рианнон, известную просто как Цири.

Неясно было, будет ли актриса озвучивать Цириллу в самой игре, но позднее подтверждение пришло от The Gamer: Сиара Беркли также будет озвучивать Цири в The Witcher IV.

Сиара Беркли - молодая актриса с краткой карьерой. Ее портфолио включает небольшие роли в телевизионных сериалах "Нормальные люди" и "Обманутые", вышедших в 2020 году. Роль Цири в игре может стать для нее точкой прорыва и позволить ей проявить свои творческие способности. Выход игры The Witcher IV состоялся в прошлом году, однако поклонники еще не смогли оценить работу актрисы, так как игра представлена в виде трейлера, а не полноценной игры.