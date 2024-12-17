В оригинальной модели порт находится под устройством, что мешает его использованию и зарядке одновременно.

Apple работает над обновленной версией своей мыши Magic Mouse, чтобы исправить некоторые проблемы, включая неудобное расположение порта для зарядки. В текущей модели Magic Mouse порт для зарядки находится на нижней стороне мыши, что означает, что ее нельзя заряжать и использовать одновременно. Однако новый отчет указывает на то, что Apple уже «работает» над обновленным дизайном Magic Mouse, который будет решать эту проблему.

По информации от Марка Гурмана из Bloomberg, Apple уже производит «полное обновление» Magic Mouse, которое будет лучше соответствовать современным требованиям. Хотя точная дата для запуска не указывается, ожидается, что обновленная мышь может быть анонсирована через 12-18 месяцев.



В этом году Apple уже внесла изменения в Magic Mouse, заменив порт Lightning на USB-C, что позволяет пользователям использовать тот же кабель, что и в других устройствах компании.



