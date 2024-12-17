Одним из особых атрибутов устройства будет его размер в полностью раскрытом состоянии, которой будет эквивалентен двум планшетам.

Apple разрабатывает складной iPad, который ожидается выйти на рынок в 2028 году. Одним из главных уникальных атрибутов устройства будет его размер в полностью раскрытом состоянии, который будет занимать площадь двух планшетов с большим экраном, расположенных рядом. Однако, для компании Apple, которая ставит на первое место дизайн своих продуктов, основной проблемой было отсутствие заметной складки на складном iPad. Все устройства с подобным форм-фактором имеют эту складку, что является недостатком с точки зрения дизайна. Однако, в своей работе над складным iPad, Apple смогла достичь прогресса и создала прототипы устройства с практически незаметными складками.

Согласно последним данным, прогнозируется, что устройство появится только в 2028 году.