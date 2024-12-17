Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Компания ASUS готовит новые модели ноутбуков, которые будут оснащены процессорами AMD Krackan Point
В новых моделях ноутбуков ASUS будет использоваться 8-ядерный процессор Zen 5 APU.

Компания ASUS готовит новые модели ноутбуков на базе процессоров AMD Krackan Point, Raptor Lake Refresh и Lunar Lake. Информация о них появилась на австралийском сайте EYO.com.au. Четыре модели ноутбуков уже выставлены на продажу, и в их описании раскрываются их технические характеристики и конфигурации.
Первая модель носит название ASUS Zenbook UX3405CA. Она оснащена 8-ядерным процессором Zen 5 APU от AMD. Этот ноутбук предназначен для продуктивной и офисной работы, но также способен выполнять задачи, требующие использования графического процессора. Несмотря на то, что в данной модели нет дискретной графики, она оснащена мощной интегрированной графикой, что обеспечивает хорошую производительность в графических задачах.
Вторая модель - ASUS Vivobook X1607CA. Она также оснащена 8-ядерным процессором Zen 5 APU от AMD. Этот ноутбук также предназначен для офисной работы и игр, позволяя пользователю насладиться игровым процессом на самом процессоре.
Третья модель называется ASUS M1607KA и оснащена процессором Intel Core 200H. Она предназначена для офисной работы.
Четвертая модель - ASUS V3607VU, оснащенная процессором Intel Core Ultra 200H. Она также предназначена для офисной работы и имеет мощную интегрированную графику.

#asus
+
Написать комментарий (0)
ASUS готовится выпустить ноутбуки на базе AMD Krackan Point, Raptor Lake Refresh и Lunar Lake
В сеть попало видео с распаковкой невыпущенной платы ASUS ROG Strix B860-A
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые испытания «Орешника» меняют будущее военных технологий
8
ВКС РФ атаковали командный центр ВСУ в Торецке и попали в кадр разведывательного БПЛА
+
На Дальнем Востоке построят высокоскоростную железнодорожную магистраль
9
Казахстан построит новый уникальный для страны мост через Иртыш
3
Новые данные указывают на ранее неизвестную девятую планету в нашей Солнечной системе
4
Изучаем предварительные данные всех видеокарт NVIDIA следующего поколения за месяц до начала продаж
2
Т-80У стал невидимым для дронов благодаря маскировочной сети
6
Самая "напряженная трасса" юга России требует реконструкции
3
The Telegraph: Большинство кораблей надводного флота ВМС Великобритании находятся в ремонте
1
Для Minecraft вышел мод с ИИ-напарником, который может общаться и помогать выживать
+
Почему МиГ-29 остаётся шедевром инженерной мысли спустя почти 50 лет
3
Раскрыты уникальные детали атомного подводного ракетоносца «Тула»
+
ВС России снова вошли в Новый Комар, имеющий ключевое значение для ВСУ
1
В США рассказали о первых успешных полётах секретного дрона-невидимки Thanatos
2
Wccftech: GeForce RTX 5070 Ti может получить 16 ГБ памяти GDDR7 и TDP в 350 Вт
+
Стали известны европейские цены Redmi Note 14 в версиях 5G и 4G
+
В Китае небольшие экспериментальные дроны могут перенаправлять лазерные лучи с земли
2
Reuters: Россия не выводит свои военные базы из Сирии
+
Приложение NVIDIA App снижает производительность ПК в играх
+
Team Spirit стали чемпионами Shanghai Major 2024 и donk самым молодым победителем в мире
+

Популярные статьи

Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 2-я часть
5
Лучшие фильмы режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (субъективное мнение)
5
Обзор Ryzen 5 7600X3D, сравнение с 7500F и 7800X3D
25
Как пользователи Steam зарабатывали деньги, продавая картинки иностранцам
1
Худший год в истории консолей Xbox — вспоминаем, как это было
19
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
39
Почему отказ от игр не сделает вашу жизнь лучше
27
9 ультимативных игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4090, которые можно купить в Мегамаркете
3
Советский 2С4 «Тюльпан» — самый мощный миномёт в истории, способный уничтожать укрепления и бункеры
+

Сейчас обсуждают

Вальтер Щаковски
06:14
Я реалист. Вы на западе России совсем уже там потеряли всякую связь с реальностью. Спуститесь на землю и сделайте хоть что-нибудь полезное, что будет развивать страну, а то стыдно даже перед другими ж...
На Дальнем Востоке построят высокоскоростную железнодорожную магистраль
VRoman
05:56
Значит выйдут ещё какие-нибудь 5080 Super, 5080 Ti, 5090 LE
Совокупное количество проданных копий Elden Ring достигло 28,6 миллиона
sexsexseven
05:32
Лучше про Уве Болла, есть у него годнота
Лучшие фильмы режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (субъективное мнение)
Николай Стертюков
05:28
Е6ать ты фантазёр соевый
На Дальнем Востоке построят высокоскоростную железнодорожную магистраль
Дмитрий Павлов
05:28
Было бы оно "активным" Я к тому что трассировка даёт красивую картинку, лишь в тех играх, куда куртка денег завёз. Вся активность сводится к тому, что об трассировке пишут да и только, а где по насто...
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
Виктор Кузнецов
05:24
А зачем туда ехать на машине 🤔? Чтобы слушать на пляжах- купите кукурузу или самосики? И цены запредельные! Ездил лет пять назад- настоялся в пробках и больше ни ногой 🤣! Армянские диаспоры там корм...
Самая "напряженная трасса" юга России требует реконструкции
smile-777
05:23
Видимо, да.
Энтузиаст разогнал 192 ГБ DDR5-памяти до 6400 МТ/с с процессором Ryzen 7 9800X3D и платой X870E
kilobait3
05:23
Весту доведите до ума и гранту. Первые 1000км и уже БН, модули, эбу, отсутствие компрессии в цпг. Позор.
«АвтоВАЗ» намерен в 2026 году начать производство нового кроссовера
kilobait3
05:21
Идиот.
Глава МО РФ назвал одним из приоритетов ведомства достижение целей СВО в 2025 году
Ночная Радуга
05:21
О чем статья? Видимо я дура) 6400 может встать даже на 7500f
Энтузиаст разогнал 192 ГБ DDR5-памяти до 6400 МТ/с с процессором Ryzen 7 9800X3D и платой X870E
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем