В новых моделях ноутбуков ASUS будет использоваться 8-ядерный процессор Zen 5 APU.

Компания ASUS готовит новые модели ноутбуков на базе процессоров AMD Krackan Point, Raptor Lake Refresh и Lunar Lake. Информация о них появилась на австралийском сайте EYO.com.au. Четыре модели ноутбуков уже выставлены на продажу, и в их описании раскрываются их технические характеристики и конфигурации.

Первая модель носит название ASUS Zenbook UX3405CA. Она оснащена 8-ядерным процессором Zen 5 APU от AMD. Этот ноутбук предназначен для продуктивной и офисной работы, но также способен выполнять задачи, требующие использования графического процессора. Несмотря на то, что в данной модели нет дискретной графики, она оснащена мощной интегрированной графикой, что обеспечивает хорошую производительность в графических задачах.

Вторая модель - ASUS Vivobook X1607CA. Она также оснащена 8-ядерным процессором Zen 5 APU от AMD. Этот ноутбук также предназначен для офисной работы и игр, позволяя пользователю насладиться игровым процессом на самом процессоре.

Третья модель называется ASUS M1607KA и оснащена процессором Intel Core 200H. Она предназначена для офисной работы.

Четвертая модель - ASUS V3607VU, оснащенная процессором Intel Core Ultra 200H. Она также предназначена для офисной работы и имеет мощную интегрированную графику.

