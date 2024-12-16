Игра разрабатывается китайским издательством Netmarble и происходит в мире Вестероса.

Игра Game of Thrones Kingsroad - это приключенческая ролевая игра, которая будет происходить в Вестеросе, но только для мобильных устройств. На церемонии The Game Awards 2024 компания Netmarble представила трейлер этой игры. Более того, персонажи игры будут похожи на настоящих актеров из сериала HBO.

Game of Thrones Kingsroad доступна только для Android и iOS, что ограничивает ее возможности и визуальные эффекты по сравнению с играми для ПК и консолей. Несмотря на то, что мобильные игры стали более прогрессивными, разница между трипл-А играми для мобильных устройств и для ПК все еще существенна.