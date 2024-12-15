В отличие от предыдущих игр серии Mafia, эта игра не будет иметь открытый мир.

Mafia: The Old Country - новая игра, созданная на движке Unreal Engine 5, которая представляет собой линейную игру с повествованием. По данным рекламы, игра не будет иметь открытый мир и будет сконцентрирована на управляемом сюжете. В центре внимания будет история организованной преступности, в которой игроки смогут раскопать истоки мафиозных историй.

Главным героем игры будет Энцо, мужчина, который провел детство в сицилийских шахтах, пока не получил возможность присоединиться к преступной семье дона Торризи.