Игроки станут воинами Turok и будут сражаться с динозаврами и инопланетной угрозой, целящейся на уничтожение человечества.

Компания Saber Interactive на церемонии The Game Awards 2024 представила новую кооперативную игру Turok: Origins, основанную на классической IP. В игре игроки станут воинами Turok и будут сражаться с динозаврами и инопланетной угрозой, стараясь спасти человечество. Используя разрушительные атаки и способности, а также ДНК павших врагов, игроки будут улучшать свой арсенал оружия. Игрокам предстоит сразиться с разнообразными динозаврами, тварями и боссами на различных локациях, таких как земля, небо, болота и пещеры.

Бои представляют собой напряженные сражения, в которых игрокам придется использовать все доступные средства, включая атаки ближнего боя, специальные способности и разнообразное оружие. Игроки также смогут открывать и модернизировать современное оружие, чтобы еще более эффективно справляться с врагами. В арсенале игроков будут такие виды оружия, как плазменные винтовки, лучевые пистолеты, снайперские пушки, луки, дробовики и многое другое.

Особенностью игры является возможность использовать ДНК врагов и окружающей среды для усовершенствования костюма главного героя в реальном времени. Каждая способность, полученная с помощью ДНК, дает не только новые навыки и способности, но и улучшает внешний вид персонажа. Графика игры выполнена в высоком разрешении, что позволяет полноценно насладиться деталями окружающего мира.