Студия Wargaming представила новую игру под названием Steel Hunters - мех-тематический геройский шутер, разработанный на движке Unreal Engine 5.

Студия Wargaming, известная своими играми World of Tanks, Warplanes и Warships, представила новую игру под названием Steel Hunters. Этот шутер на тему мехов разработан на движке Unreal Engine 5 и был анонсирован на шоу The Game Awards 2024.

Основное внимание в Steel Hunters уделено командным битвам и совместному геймплею. Игроки будут сражаться в гигантских роботах, называемых мехами, против других игроков или ИИ. В игре будет несколько режимов, включая режимы на выживание и захват территории. Командная работа и тактическое взаимодействие игроков будут играть важную роль в достижении победы.

Steel Hunters обещает впечатляющую графику и детализацию мехов благодаря использованию Unreal Engine 5. Каждый мех будет обладать уникальными возможностями и оснащением, позволяющими игрокам выбирать стиль игры, который им подходит. Кроме того, игроки получат возможность настраивать и улучшать свои мехи, чтобы повысить их боевую эффективность.