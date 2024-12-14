Игра Fortnite OG была представлена как отдельный тип игры.

Как выяснилось, Fortnite OG продемонстрировала огромную популярность всего за первые 20 минут после ее релиза, собрав более 1,1 миллиона одновременных игроков. Это стало событием для Fortnite, особенно учитывая, что только несколько дней назад игра уже установила рекорд, собрав 14 миллионов игроков в рамках мероприятия Remix Finale. Хотя многие считают, что популярность Королевских битв и Fortnite иссякает, игра все равно удивляет своими достижениями.

Fortnite была представлена в 2017 году и стала настоящим прорывом в жанре Battle Royale. В отличие от своего конкурента PUBG: BATTLEGROUNDS, Fortnite была полностью бесплатной игрой с возможностью покупки косметических предметов.

Одной из возможных причин популярности Fortnite является сотрудничество с известными личностями и создание особых событий в игре. Кроме того, Fortnite предлагает уникальные режимы игры, такие как OG Zero Build.