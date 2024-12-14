Assassin's Creed Shadows не станет самой большой частью серии по количеству исследуемых земель.

Разработчики следующей части Assassin's Creed, Shadows, раскрыли некоторые подробности об игре во время AMA-сессии на сабреддите серии. Они утверждают, что несмотря на то, что Shadows не будет самой большой частью серии по количеству исследуемых земель, игра все равно будет продвигать формулу серии вперед благодаря масштабным улучшениям в бою и другим новым механикам, которые оживят игровой мир.

Один из разработчиков, Джонатан Дюмон, сравнил масштаб исследуемой территории в Shadows с Assassin's Creed Origins. Хотя эта новая часть может быть немного меньше по размеру, чем некоторые предыдущие игры серии, это может быть только в пользу игры, если мир будет хорошо проработан и интересен для исследования.



Одной из новых механик, которая будет представлена в Shadows, является система сезонов. Она будет основана на либо прогрессе в сюжете, либо протекании времени. Также будет внедрена механика, которую разработчик Чарльз Бенуа описывает как систему "Wanted". Если игрок будет обнаружен в замках, это приведет к быстрому ухудшению его позиции и созданию напряженной ситуации.