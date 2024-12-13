Компания Apple выпустила финальные версии обновлений для различных операционных систем.

Компания Apple выпустила финальные версии своих операционных систем - macOS 15.2, watchOS 11.2, tvOS 18.2 и visionOS 2.2. Вместе с обновлениями для iPhone было выпущено обновление iOS 18.2, которое включает в себя множество новых функций, включая новый Apple Intelligence.

Новое обновление macOS 15.2 также получило функции Apple Intelligence, такие как Image Playground и поддержка ChatGPT для Siri. Также в этом обновлении были внесены улучшения в приложения Photos и Safari, а также исправления ошибок и обновления безопасности для Mac.



Не все функции новых обновлений могут быть доступны во всех регионах или на всех устройствах. Однако, Apple всегда стремится предоставить пользователям наиболее полный и совершенный набор функций в рамках своих обновлений.