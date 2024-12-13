Серверы Apple Intelligence могут быть обновлены новым чипом искусственного интеллекта под кодовым названием "Baltra", который разрабатывается совместно с компанией Broadcom.

Apple разрабатывает новый чип искусственного интеллекта для своих ИИ серверов, а Broadcom будет это поддерживать. Новый чип, известный как "Baltra", будет выпущен в 2026 году и предназначен для расширения возможностей серверов Apple Intelligence и улучшения облачных функций. В настоящее время серверы Apple Intelligence оснащены M2 Ultra, но компания планирует заменить их на M4 Ultra в будущем. Одна из проблем, с которой Apple сталкивается в пространстве генеративного искусственного интеллекта, это постоянный рост запросов, обрабатываемых серверами Apple Intelligence. Хотя большинство языковых моделей компании обучаются на чипах Amazon, необходимо найти решение этой проблемы. Broadcom может внести свой вклад, предоставив одну из микросхем для нового чипа Baltra.



Слухи говорят, что новый чип Baltra будет использовать 3-нм техпроцесс "N3P" от TSMC, который также будет использоваться для массового производства A19 и A19 Pro в следующем году для iPhone и iPad.