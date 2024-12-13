Компания, которая конкурирует с лидерами фондового рынка из-за проблем с регулированием, по данным сообщений, ужесточила критерии для увольнения сотрудников.

Согласно сообщениям на онлайн-доске объявлений, сотрудники Google опасаются возможных увольнений в январе следующего года. По данным сообщений, компания якобы увеличила целевой показатель увольнений для сотрудников с низкими показателями даже на фоне роста производительности инженеров Google. Эта неожиданная новость вызвала тревогу среди сотрудников, особенно учитывая тот факт, что Google, подобно Microsoft, выполняет все усилия для сокращения отставания от лидеров рынка акций. Одной из причин, по которой инвесторы беспокоятся о Google, является ситуация компании с Министерством юстиции, а также проблемы с акциями, связанные с предоставлением видеокарт NVIDIA на ранней стадии внедрения искусственного интеллекта. Таким образом, инвесторы осторожно подходят к вложению денег в акции Google.

Сообщения о возможных увольнениях пришли после публикации отчета Google Alphabet о прибылях за третий квартал, в котором финансовый директор компании выразила желание дальнейшей реорганизации расходов. Поэтому сотрудники боятся, что планы компании могут включать увольнения для снижения расходов.