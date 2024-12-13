Процесс HBM3E от Samsung еще не прошел квалификационные тесты NVIDIA, поэтому поставки будут начаты только в следующем году.

Поставки HBM3E от Samsung для NVIDIA в этом году кажутся невозможными. Компания Samsung все еще не может соответствовать промышленным стандартам, и их процесс HBM3E не прошел квалификационные тесты NVIDIA. Из-за этого Samsung не смогла занять место в цепочке поставок NVIDIA. Однако компания выразила оптимистические надежды на возможный прорыв. В новом отчете корейского СМИ Daily Korea говорится, что поставки HBM3E от Samsung для NVIDIA в этом году почти невозможны, но в 2025 году ситуация может улучшиться.

Проблема состоит в том, что Samsung не смогла удовлетворить требования NVIDIA по производительности чипов, поэтому поставки 8- и 12-слойного HBM3E от Samsung для NVIDIA не состоятся в 2024 году. Вместо Samsung, другой корейский производитель, SK hynix, занял место в битве за превосходство в технологии HBM. Отчет также отмечает, что поставки HBM3E от Samsung для NVIDIA в 2025 году выглядят более оптимистичными.



Неспособность Samsung соответствовать промышленным стандартам и квалификационным тестам NVIDIA может замедлить развитие HBM3E и повлиять на поставки графических процессоров для NVIDIA. Отсутствие поставок HBM3E может также повлиять на производство и расширение возможностей NVIDIA. Однако эта проблема с поставками от Samsung может стимулировать развитие и конкуренцию в индустрии, поскольку SK hynix занимает вакантное положение, и другие производители HBM могут также начать сотрудничество с NVIDIA.