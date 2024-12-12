CD Projekt RED выпустила новое обновление, версию 2.2, которое направлено на расширение возможностей кастомизации по целому ряду направлений.

Польская студия CD Projekt RED продолжает работу над игрой Cyberpunk 2077 и выпустила новую версию 2.2, которая включает в себя множество новых функций кастомизации. Обновление расширяет возможности персонализации главного героя игры. Теперь игроки могут выбирать из более ста новых вариантов, включающих 32 цвета глаз, 18 видов макияжа губ, 17 цветов ногтей, 10 видов макияжа щек, 16 видов макияжа глаз, 4 шрама на лице, 5 форм бровей, 4 татуировки на лице, 2 татуировки на теле и 8 вариантов косметических киберов для лица. В обновлении также появился новый инструмент - ползунок Plain-to-Punk, который добавлен в рандомизатор Character Creator. Данный инструмент позволяет легко настроить внешний вид персонажа. Кроме того, для того чтобы поделиться новыми настройками с друзьями, теперь игроки могут воспользоваться расширенным фоторежимом Cyberpunk 2077. В рамках обновления были добавлены и улучшены различные функции фоторежима, такие как свободная камера дрона, увеличение радиуса действия камеры, опции настройки столкновений, блокировка камеры для предотвращения ошибочного нажатия и замедление камеры для облегчения прицеливания.



Кроме того, в обновлении 2.2 появилась возможность выбора соотношения сторон для создания скриншотов. Однако данная опция доступна только для ПК, в то время как консольные системы могут экспортировать изображения только в стандартном формате 16:9.

Еще одно интересное нововведение в обновлении 2.2 - возможность создания до трех NPC для фотографий игроков, а также список из более чем 20 персонажей.