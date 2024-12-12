Компания MSI представила новую модель игрового портативного компьютера MSI Claw 8 AI+, который, как утверждается, превосходит своего конкурента ASUS ROG Ally X на 20% при равном энергопотреблении.

MSI Claw 8 AI+ представлен с заявлением о 20-процентном приросте производительности по сравнению с ROG Ally X, при том же уровне энергопотребления. Он работает на новом чипе Intel Lunar Lake, который считается более быстрым по сравнению с Ryzen Z1 Extreme на базе AMD Zen 4, который используется в ROG Ally X. В результате, производительность Claw 8 AI+ увеличилась на 113% в игре Metro 2033 и в среднем на 20% в двадцати других играх. Несмотря на то, что это бенчмарки от самой MSI и реальные цифры могут немного отличаться, ожидается, что Claw 8 AI+ окажется лучше ROG Ally X. Ожидается, что новый игровой ноутбук поступит в продажу уже через несколько недель.

Информация о производительности Claw 8 AI+ была опубликована ETA Prime, аналитическим ресурсом, который поделился официальным слайдом, на котором Claw 8 AI+ сравнивается с лучшим на данный момент игровым портативным компьютером ROG Ally X. В тестах участвовали 22 игры, включая такие весьма требовательные и популярные игры, как Cyberpunk 2077, Far Cry 6 и Call of Duty Black Ops 6, а также несколько старых игр.

