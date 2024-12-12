Выпущен новый обзор боевых действий для Assassin Creed Shadows, в котором подробно описаны враги и типы оружия.

Вышел новый обзор боевых действий для игры Assassin's Creed Shadows, в котором детально описаны враги и типы оружия. Бой является важной частью игрового процесса и производители не пропускают возможности рассказать о его особенностях. В обзоре можно найти информацию о различных атаках и защите, а также о врагах, с которыми игрок столкнется. На официальном сайте игры опубликована полная информация о боевых действиях, включающая небольшие ролики, показывающие как атаки игрока, так и врагов.

В игре есть три основных типа атак, которые доступны независимо от выбранного персонажа - Ясукэ или Наоэ. Они включают в себя легкие, тяжелые и позиционные атаки. Однако эти атаки будут различаться в зависимости от выбранного оружия. Таким образом, выбор персонажа и оружия может изменить тактику боя. Видеоролики демонстрируют бои, которые напоминают стиль Ghost of Tsushima, где игрок может поставить противника в уязвимое положение, например, совершив идеальное уклонение. Кроме того, в Assassin's Creed Shadows расширены возможности защиты.