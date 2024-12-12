Его высказывание вызвало предположения о причинах его ухода с поста генерального директора и одним из вероятных факторов могла быть идея разделения компании, на которую он не соглашался.

Пэт Гелсингер, бывший генеральный директор Intel, выразил свое несогласие с разделением компании еще два года назад. Он заявил, что для такого решения необходимо нанять специалиста из частного сектора, а не привлекать его самого. Гелсингер описал свою бизнес-стратегию под названием IDM 2.0.

Интересно отметить, что его уход с должности генерального директора вызвал удивление, так как он казался настроенным наиболее оптимистично.

Нужно учитывать, что Intel сталкивается с финансовыми проблемами и вынуждена принимать сложные решения.