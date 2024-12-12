Nintendo Switch 2, по предположению экспертов Digital Foundry, будет широко использовать технологию NVIDIA DLSS, но самые требовательные игры могут не поддерживать разрешения 4K и 1080p в док-режиме и портативном режиме соответственно, по нескольким причинам.
Один из факторов, о которых следует упомянуть, это мобильный чип, на котором будет работать Nintendo Switch 2. Вероятно, в портативном режиме разрешение DLSS будет ориентироваться на 720p или 900p, поскольку более высокое разрешение будет требовать более дорогого апсейлера. Зато в док-режиме можно ожидать разрешения 1440p, что позволит насладиться более качественной графикой.
Однако, в случае более требовательных игр текущего поколения, разработчикам консоли потребуется более сложная балансировка между разрешением вывода и настройками графики. Они будут стараться найти компромисс между высоким разрешением и плавностью игры.
Nintendo Switch 2, по предположению экспертов Digital Foundry, будет широко использовать технологию NVIDIA DLSS, но самые требовательные игры могут не поддерживать разрешения 4K и 1080p в док-режиме и портативном режиме соответственно, по нескольким причинам.