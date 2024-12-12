Эксперты Digital Foundry привели несколько интересных наблюдений на свой подкаст относительно ожидаемых характеристик Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2, по предположению экспертов Digital Foundry, будет широко использовать технологию NVIDIA DLSS, но самые требовательные игры могут не поддерживать разрешения 4K и 1080p в док-режиме и портативном режиме соответственно, по нескольким причинам.

Один из факторов, о которых следует упомянуть, это мобильный чип, на котором будет работать Nintendo Switch 2. Вероятно, в портативном режиме разрешение DLSS будет ориентироваться на 720p или 900p, поскольку более высокое разрешение будет требовать более дорогого апсейлера. Зато в док-режиме можно ожидать разрешения 1440p, что позволит насладиться более качественной графикой.



Однако, в случае более требовательных игр текущего поколения, разработчикам консоли потребуется более сложная балансировка между разрешением вывода и настройками графики. Они будут стараться найти компромисс между высоким разрешением и плавностью игры.