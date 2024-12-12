Она улучшает освещение, создает более реалистичные тени и улучшает прорисовку растительности и отражений.

Мод настроек графики STALKER 2 True Epic является новым улучшением визуального оформления игры. Он включает в себя улучшение теней и освещения, а также применение GTAO для более качественной визуализации. Мод также предлагает настройку расстояния прорисовки растительности и отражений, что позволяет достичь значительных улучшений в графике игры.

True Epic Graphics является файлом конфигурации, который можно загрузить с сайта Nexus Mods. Этот мод не только повышает качество теней и освещения, но также значительно улучшает общую визуализацию игры. Благодаря использованию GTAO, графика становится более реалистичной и качественной.



Сравнительные скриншоты демонстрируют различия между оригинальной версией игры и модифицированной с использованием True Epic Graphics. Модифицированная версия показывает более яркое освещение, более глубокие и реалистичные тени, а также более точные отражения на поверхностях. Визуальные улучшения создают более фотореалистичную и атмосферную игровую среду.