Основатель TSMC, Моррис Чанг, осуждает бизнес-стратегию Intel и заявляет, что компания не должна была заниматься производством чипов, а вместо этого сосредоточиться на рынках искусственного интеллекта.

Моррис Чанг высказался о бизнес-стратегии компании Intel, заявив, что они не должны были заниматься производством чипов и вместо этого сосредоточиться на рынке искусственного интеллекта. Он считает, что Team Blue испытывает финансовые трудности, особенно после отставки генерального директора Пэта Гелсингера. Чанг утверждает, что Intel находится в сложном положении и имел бы лучшее будущее, если бы они не вошли в бизнес по производству чипов, а сосредоточились на разработке и продвижении искусственного интеллекта.

Чанг также указал на то, что Intel в настоящее время не имеет ни новой стратегии, ни нового генерального директора, и считает, что найти и то и другое является сложной задачей.

Основатель TSMC, Моррис Чанг, однако, не упомянул, какая именно стратегия была бы лучшей для Intel, если бы они сосредоточились на искусственном интеллекте. Интеллектуальная сфера сейчас является одной из наиболее перспективных и быстроразвивающихся отраслей, и многие компании, включая TSMC, вкладывают значительные усилия и ресурсы в исследование и разработку в этой области.