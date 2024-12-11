Игра столкнулась с критикой и провалом в плане продаж.

Разработчик игры Suicide Squad: Kill the Justice League, компания Rocksteady, объявила, что поддержка этой игры закончится в январе 2025 года. Это произойдет после релиза последнего эпизода четвертого сезона игры. Решение о прекращении поддержки было принято в связи с неудачным выходом игры на рынок. Она не только продавалась плохо (во втором квартале 2024 года доходы издателя Warner Bros. Games снизились на 41%), но и получила слабые отзывы от критиков. Один из рецензентов отметил неудачный сюжет, скучные миссии и отсутствие запоминающихся моментов. Разработчики рекомендуют игрокам ждать скидок перед покупкой игры.

Стоит отметить, что игра была доступна со скидкой во время недавней осенней распродажи на Steam, снизив цену на 95%. В настоящий момент игра вернулась к полной стоимости, но ожидается, что во время предстоящей праздничной распродажи цена снова снизится.

Также стоит отметить, что кроме основного режима игры будет доступен автономный режим, позволяющий играть в одиночку. Это будет особенно полезно для игроков, которые предпочитают играть в одиночку или не имеют постоянного доступа к интернету. Кроме того, в этой версии будет добавлен контент, связанный с персонажем Дэтстроуком.