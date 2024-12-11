Это первое появление образца в базе данных Geekbench, что означает, что он скоро будет представлен.

AMD представила топовый APU Strix Halo в Geekbench, он имеет 16 ядер Zen 5 и iGPU Radeon 8060S. Хотя Strix Halo обсуждался ранее, это первый раз, когда он был замечен в базе данных Geekbench. Ожидается, что он будет представлен на выставке CES 2025.

Конкретное устройство называется AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395. Оно было протестировано на оценочной плате AMD MAPLE-STXH. APU имеет 16 ядер Zen 5 с 32 потоками, базовую тактовую частоту 3,0 ГГц и заявленную пиковую тактовую частоту 4,4 ГГц.

Этот APU предлагает новейшую архитектуру Zen 5, что делает его весьма мощным. Хотя подробности о производительности не раскрываются, можно ожидать, что Strix Halo обладает высокой производительностью в различных задачах, включая игры и задачи, требующие большой вычислительной мощности.

Важным аспектом является наличие iGPU Radeon 8060S. Это означает, что Strix Halo способен обеспечить отличную графику без необходимости использовать отдельную графическую карту.