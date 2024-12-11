Это даст компании возможность конкурировать с моделями BYD Dolphin и Volkswagen ID.3 в Китае.

EV-гигант Tesla планирует выпустить более доступную модель под названием Model Q, стоимостью до 30 000 долларов, чтобы конкурировать с другими брендами, такими как BYD Dolphin и Volkswagen ID.3, на китайском рынке. По информации, полученной изданием GlobalChinaEV, Tesla заявила инвесторам Deutsche Bank, что намеревается запустить эту модель в первой половине 2025 года. Model Q будет использовать литий-железо-фосфатные батареи емкостью 53 кВт-ч и 75 кВт-ч, с расчетным запасом хода в 500 км.

Анонсирование Model Q вызвало волну ажиотажа среди аналитиков и инвесторов. Гэри Блэк из Future Fund, опытный аналитик, повысил свой прогноз цены акций Tesla с $300 до $380, основываясь на прогнозируемом расширении общего рынка EV-гиганта. Кроме того, модель Q представляет значительный интерес для аналитиков, так как сектор хэтчбеков составляет 15% от мирового автомобильного рынка.

Tesla уже ранее представила более доступные модели, такие как Cybercab, но они остаются скорее нишевыми предложениями. Model Q будет более массовой моделью, которая привлечет больше клиентов в более низкой ценовой категории. Это стратегическое решение позволит американскому производителю автомобилей лучше конкурировать на международном рынке, особенно в Китае, где существует большой спрос на доступные электромобили.