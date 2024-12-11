Игра была активно продвигаема с помощью 70 промо-акций в магазинах, таких как GameStop, а также на сайтах GameStop, Target, Walmart и Amazon

В октябре вышло множество новых игр, и восьмая самая продаваемая из них была Call of Duty: Black Ops 6. Хотя точные продажи не были подтверждены, Activision и Treyarch заявили, что эта игра стала самой продаваемой во франшизе, и для ее продвижения было проведено 70 промо-акций, включая рекламу в магазинах GameStop и на сайтах GameStop, Target, Walmart и Amazon.

Кроме того, в октябре прошел полуфинал Worlds, чемпионата по игре League of Legends, что сделало его самым просматриваемым событием месяца. Максимальная одновременная аудитория составила 1,64 миллиона зрителей.