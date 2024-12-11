В интервью компания подтвердила, что почти каждый квест в игре можно начать несколькими способами, позволяющими игрокам выполнять задания не по порядку.

Разработчики игры Avowed, компании Obsidian Entertainment, стремятся предоставить игрокам свободу выбора в начале квестов. Берто Ритгер, дизайнер окружения в Obsidian, подтверждает, что практически каждый квест в игре можно начать по-разному. Игроки могут выполнять задания не в определенном порядке, собирать и передавать предметы или даже убивать персонажей, ведь в игре Avowed персонализация и нелинейность игрового процесса являются важными аспектами. Хотя игра не является полностью открытым миром, как, например, The Witcher 3 или Elder Scrolls V: Skyrim, она все равно предлагает значительную степень свободы и исследования.

Avowed – это фэнтезийная ролевая игра от первого лица, действие которой разворачивается в мире Эора. Игрокам предстоит взять на себя роль Пограничного стража, воина, способного использовать магические способности, называемые "машиносилами". В игре обещаются огромные и красивые локации, богатая история и возможность совершать различные поступки, которые будут влиять на игровой мир и сюжет.