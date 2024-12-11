Ожидание этой игры заставляет конкурирующих издателей откладывать дату выхода своих игр на осень 2025 года, чтобы узнать, будет ли GTA 6 действительно выпущена в следующем году или же сдвинется на 2025 год.

Grand Theft Auto 6, одно из самых ожидаемых игровых изданий всех времен, имеет значительное влияние на индустрию видеоигр. Окно выхода игры все еще неизвестно и может быть отложено до 2026 года. В связи с этим, другие издатели также откладывают назначение даты выхода своих игр на осень 2025 года, чтобы избегать конкуренции с Grand Theft Auto 6.

Эта ситуация неудивительна, учитывая ожидаемую амбициозность игры и возможность оказать значительное влияние на всю индустрию видеоигр. Официальная информация о выходе Grand Theft Auto 6 пока не была представлена, но издатель Take-Two подтвердил, что игра все еще планируется на осень 2025 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

