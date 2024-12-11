Grand Theft Auto 6, одно из самых ожидаемых игровых изданий всех времен, имеет значительное влияние на индустрию видеоигр. Окно выхода игры все еще неизвестно и может быть отложено до 2026 года. В связи с этим, другие издатели также откладывают назначение даты выхода своих игр на осень 2025 года, чтобы избегать конкуренции с Grand Theft Auto 6.
Эта ситуация неудивительна, учитывая ожидаемую амбициозность игры и возможность оказать значительное влияние на всю индустрию видеоигр. Официальная информация о выходе Grand Theft Auto 6 пока не была представлена, но издатель Take-Two подтвердил, что игра все еще планируется на осень 2025 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.