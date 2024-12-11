Это темная фэнтезийная боевая игра от первого лица.

Разработчики Halo, Battlefield, Destiny и Doom представили свою новую игру под названием Covenant. Это темная фэнтезийная боевая игра от первого лица, созданная командой из 12 человек в студии Legion Studios. Разработчики надеются, что Covenant станет успешным продолжением их творчества.

Геймплейный трейлер, продолжительностью около трех минут, представляет основной дизайн и стиль игры. Covenant будет предлагать игрокам мир, похожий на Metroidvania и Souls. Игрокам предстоит исследовать огромный, взаимосвязанный мир и открыть для себя боевые стойки, оружие, заклинания и броню, чтобы стать более сильными и могущественными. Кадры из трейлера показывают, что игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и находится в пре-альфа-версии. Несмотря на это, качество графики уже выглядит потрясающе, а детализация мира напоминает игры FromSoftware. Даже повествование в трейлере создает атмосферу в духе Soulslike. Необычная сочетания концепции Soulslike и первого лица делает Covenant уникальным проектом.

Следует отметить, что боевые игры в стиле темного фэнтези не являются частым явлением, особенно в жанре от первого лица. Разработчики Legion Studios также обещают продолжить показ и раскрытие новых подробностей о Covenant, чтобы заинтриговать игроков перед релизом.