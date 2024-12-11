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ddr22
Apple планирует выпустить новое поколение iPhone SE 4 с несколькими новыми функциями и изменениями
Главной особенностью устройства будет 48-Мп камера на задней панели и 12-Мп TrueDepth камера на передней панели.

Компания Apple планирует выпустить новое поколение iPhone SE 4 в начале следующего года. В отличие от предыдущих моделей, новый iPhone SE 4 будет оснащен значительно улучшенной камерой. По информации из отчета, устройство будет иметь 48-мегапиксельную заднюю камеру и 12-мегапиксельную фронтальную TrueDepth камеру, что позволит ему сравняться с флагманскими моделями линейки.
На текущем рынке мобильных устройств с камерами высокого разрешения, такими как iPhone 16, которые также имеют 48-мегапиксельную камеру, обновленная задняя камера iPhone SE 4 будет значительным развитием в сравнении с предыдущей моделью SE. Это позволит пользователям делать стандартные и широкоугольные снимки, а также использовать 2-кратное увеличение при съемке.

Один из корейских отчетов утверждает, что Apple планирует закупить модули камер на 48 и 12 мегапикселей у LG Innotek, а Foxconn и Cowell Electronics также внесут свой вклад в производство этих деталей. Кроме того, фронтальная камера с 12-мегапиксельным объективом также будет на высоком уровне.

#iphone se 4
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iPhone SE 4 за $400 по качеству сьемки сравнится с флагманами рынка
Новый iPhone SE от Apple будет представлен уже в марте следующего года с собственным 5G-модемом
iPhone SE 4 с 48 МП камерой и TrueDepth для селфи на 12 Мп станет конкурентом флагманским моделям
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