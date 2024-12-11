Патч BIOS AGESA 1.2.0.2b устраняет проблему высоких задержек памяти, которая возникла после обновления 1.2.0.2a.

Недавно было обнаружено, что обновление BIOS с патчем AMD AGESA 1.2.0.2b приводит к небольшому улучшению игровой производительности на процессорах Ryzen. Это обновление, которое пока является бета-версией, демонстрирует лучшие результаты в сравнении с предыдущей версией BIOS. Особенно заметно было улучшение в показателях 1-процентных минимумов игр. Один из ключевых патчей в AGESA 1.2.0.2b - функция Core Tune Config, которая снижает задержки памяти и улучшает производительность в играх для процессоров Ryzen.

Проблема с высокими задержками памяти была замечена после выпуска патча AGESA 1.2.0.2a для процессоров Ryzen, и многие пользователи столкнулись с этой проблемой. Хотя AMD ранее выпустила исправления для высоких межъядерных задержек в APU AMD Strix Point и настольных процессорах Ryzen 9000, патч 1.2.0.2a увеличил задержки памяти. Однако обновление BIOS AGESA 1.2.0.2b, которое ожидается, согласно отчетам, справится с этой проблемой на материнских платах AM5 и значительно повысит производительность системы.

На канале Compusemble на YouTube были проведены тесты, в которых сравнивались результаты бенчмарков при использовании патчей AGESA 1.2.0.2a и 1.2.0.2b. В тестовом стенде использовались компоненты, такие как процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, 64 ГБ оперативной памяти G.Skill Flare X5 DDR5 6200 МГц CL30, материнская плата ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi и видеокарта RTX 4090. Обнаружено улучшение производительности в нескольких играх, включая Hitman 3 и Spider-Man Remaster.



