Платформа постепенно растет, достигнув отметки в 38 миллионов пользователей в прошлом месяце.

Выходные дни оказались рекордными для платформы Steam от Valve. Вчера, в 14:00 UTC, Steam установил новый рекорд по количеству пользователей - 39,2 миллиона, из которых более 12 миллионов играли в игры. Это еще одна яркая демонстрация роста Valve, которая продолжает увеличивать свою аудиторию с удивительной скоростью. В январе число пользователей достигло 33,6 миллиона, затем уже в марте был преодолен рубеж в 34 миллиона, и до конца августа было достигнуто 37 и 38 миллионов одновременных пользователей соответственно. Конечно, это происходит главным образом за счет крупных релизов игр, которые привлекают пользователей на платформу.

Очередные рекорды были установлены благодаря популярности двух новых игр - Path of Exile 2 от разработчика Grinding Gear и Marvel Rivals от NetEase.