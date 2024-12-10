Обновление позволяет пользователю включать AMD EXPO без перезагрузки системы и настраивать больше параметров памяти.

AMD выпустила новую версию программного обеспечения Ryzen Master 2.14.1.3286, которая включает несколько новых функций для настройки процессора и памяти. Главной особенностью обновления является возможность включения AMD EXPO без перезагрузки системы. Пользователи теперь смогут настраивать больше параметров памяти и применять изменения "на лету".

AMD EXPO (Extreme Profiles for Overclocking) используется для увеличения скорости работы памяти и повышения производительности. Однако ранее для включения этой функции требовалась перезагрузка системы. Теперь с помощью Ryzen Master 2.14.1.3286 можно включить AMD EXPO без необходимости перезагружать компьютер.

Пользователи теперь смогут управлять процессором с помощью 5 МГц шагов. Это позволит более точно настраивать производительность процессора.