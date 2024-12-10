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ddr22
Компания MachineGames выпустила первое обновление для игры Indiana Jones and the Great Circle
Обновление для игры Indiana Jones and the Great Circle добавляет возможность отслеживать траекторию солнечных теней, отражений и косвенного освещения на видеокартах NVIDIA RTX.

Для активации этой функции требуется высокая вычислительная мощность, поэтому разработчики рекомендуют использовать видеокарты с объемом VRAM не менее 12 ГБ.
Ютубер Tyrian опубликовал сравнительное видео, которое показывает визуальные улучшения, полученные благодаря трассировке пути в игре. При включении этой функции улучшение становится заметным, но при этом производительность видеокарты Tyrian RTX 4080 падает вдвое или даже ниже. Однако с помощью параметра DLSS Super Resolution, установленного в значение Performance, и активации функции DLSS Frame Generation, можно справиться с этим снижением производительности.

Тем не менее, чтобы полностью насладиться визуальными улучшениями, нужно иметь топовую видеокарту RTX 4090. Владельцы карт этой серии могут ожидать еще лучших результатов и более высокой производительности при использовании трассировки пути.

Важно отметить, что в настоящее время игра не поддерживает технологию FSR (FidelityFX Super Resolution) от AMD, но разработчики планируют добавить эту функцию в будущих обновлениях.

#indiana jones and the great circle
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RTX 4090 не может преодолеть 30 FPS в Indiana Jones and The Great Circle с трассировкой лучей в 4K
Intel ARC A770 почти на 40% опередила GeForce RTX 3080 в Indiana Jones and the Great Circle
Трассировка пути в Indiana Jones and the Great Circle работает только на видеокартах с 12 Гб памяти
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