Планируется, что эти VR-контроллеры Sony будут доступны в качестве дополнительных аксессуаров.

Компания Apple планирует заключить партнерство с Sony для поддержки контроллера PlayStation VR2 в своей гарнитуре виртуальной реальности Vision Pro. Это решение было принято в связи с низким спросом на продукцию Vision Pro, который составил всего 500 000 единиц с момента ее запуска в феврале. Apple решила разнообразить список аксессуаров для Vision Pro, добавив поддержку VR-контроллеров Sony.

Партнерство между Apple и Sony находится в разработке уже несколько месяцев. Пользователи смогут приобрести VR-контроллеры Sony в качестве дополнительных аксессуаров к гарнитуре Vision Pro. Это позволит пользователям обладать более точным управлением в VR-играх, так как контроллеры PlayStation и Xbox, которые уже совместимы с iPhone, не обладают необходимыми для этого шестью степенями свободы.



Аналитик Марк Гурман отметил, что хотя смартфон Apple уже поддерживает контроллеры PlayStation 5 и Xbox, они не оптимизированы для работы с дополненной реальностью. В свою очередь, VR-контроллер Sony специально предназначен для виртуальной реальности и наиболее соответствует возможностям гарнитуры Vision Pro.



