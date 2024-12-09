Правительство Китая предложило предоставлять 20% скидку на товары отечественного производства при государственных закупках.

Китай планирует противостоять тарифам, которые были озвучены новым американским президентом Дональдом Трампом. Он намерен снизить стоимость китайской продукции и уменьшить влияние американских товаров на китайском рынке. Чтобы достичь этой цели, Китай будет предпочитать использование отечественной продукции для государственных нужд. Такие американские компании, как Intel и NVIDIA, могут понести убытки в результате этой стратегии.

Новая торговая война между США и Китаем приведет к изменениям в политике и ценах, которые будут иметь отрицательное влияние на обе стороны. Обе страны намерены принять меры, чтобы защитить свои интересы, но это может привести к ограничениям в торговле и нарушить развитие экономики вовлеченных стран.

Министерство финансов Китая предложило предоставить скидку в 20 процентов на товары отечественного производства для государственных нужд. Это означает, что все товары, произведенные в Китае, будут оцениваться с этой скидкой при государственных закупках. Однако важно отметить, что это не будет влиять на местную потребительскую индустрию.