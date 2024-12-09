Это первая материнская плата, способная разогнать две планки памяти DDR5 без необходимости использования специального охлаждения.

Компания ASRock продемонстрировала высокую скорость работы памяти DDR5 на своей материнской плате Z890 Taichi OCF. При использовании стандартного воздушного охлаждения и комнатной температуре, удалось разогнать две планки памяти DDR5 до скорости свыше 10 000 МТ/с. Это является достижением в индустрии, поскольку большинство рекордов по разгону памяти достигаются с помощью одноранговых модулей. ASRock Z890 Taichi OCF, возможно, является первой материнской платой, способной достичь такой высокой скорости без использования специального охлаждения. Изначально компания ASRock была удовлетворена скоростью около 10 000 МТ/с с одноранговым модулем, но сменила свои спецификации, когда удалось достичь скорости 12 527 МТ/с при разгоне.

Ранее рекорд разгона памяти был установлен модулем G.Skill от Splave, который достиг скорости 12 666 МТ/с.

Высокая скорость памяти позволяет повысить производительность системы в целом, особенно в задачах требовательных к памяти, таких как обработка видео или запуск больших баз данных.



