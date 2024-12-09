Lenovo Legion Go S будет иметь 8-дюймовый дисплей и аккумулятор емкостью 55 Втч.

Компания Lenovo готовит к выпуску новый портативный компьютер под названием Lenovo Legion Go S. Он будет использовать процессор AMD Ryzen Z2 и будет стоить дешевле, чем оригинальный Legion Go. Стоимость нового устройства составит 600 евро. Однако, в связи с желанием компании создать более доступный портативный компьютер, были сделаны некоторые компромиссы в его конфигурации, особенно в отношении процессора.

Lenovo Legion Go S будет оснащен 8-дюймовым дисплеем, аккумулятором емкостью 55 Втч и 8-ядерным процессором AMD Ryzen Z2. Хотя процессор может быть немного медленнее, чем используемый в оригинальном Legion Go процессор Ryzen Z1 Extreme, новый портативный компьютер все равно будет противостоять некоторым из лучших портативных устройств на рынке.



