Эти мониторы отличаются высокими техническими характеристиками.

Компания ASUS представила новую линейку мониторов, включающую игровые и профессиональные дисплеи, которые сочетают в себе высокое качество изображения и передовые технические характеристики. Эти мониторы разработаны для удовлетворения потребностей как профессиональных геймеров, так и создателей контента.

Официальная презентация данных мониторов состоится на выставке CES 2025, но компания уже поделилась некоторыми деталями. Например, новый игровой монитор ASUS ROG Strix XG32UCG предлагает два режима отображения - 4K@160 Гц и 1080p@320 Гц. Благодаря этим режимам, пользователи смогут выбирать наиболее подходящий для своих игровых потребностей вариант, что делает монитор идеальным для игр AAA-класса, а также для быстрых сценариев.

Кроме того, в новой линейке мониторов ASUS представлены и другие модели. Например, ZenScreen - портативный монитор, который идеально подходит для тех, кто работает вне офиса или требует дополнительного экрана при гибридной работе. Профессионалы, в свою очередь, могут оценить дисплеи ProArt, такие как ProArt PA32QCV и ProArt PA32UCE, которые обеспечивают высокую цветовую точность и подходят для работы с контентом высокого разрешения.



