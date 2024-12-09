Гелсингер выразил оптимизм относительно процесса 18A и сказал, что команда Intel Foundry проделывает невероятную работу.

Бывший генеральный директор Intel, Пэт Гелсингер, защитил технологический процесс 18A, утверждая, что показатель доходности не является правильной метрикой для измерения прогресса полупроводниковой промышленности. Он отметил, что команда Intel Foundry проделывает невероятную работу. Гелсингер выразил оптимизм относительно процесса 18A и назвал его невероятным.

Недавно Intel столкнулась с финансовыми проблемами, и из-за этого Гелсингер решил уйти со своего поста. Также было сообщено, что технологический процесс Intel 18A показал выход менее 10 %, что вызвало негативные отзывы со стороны СМИ. Однако Гелсингер утверждает, что эти слухи ложные.

Гелсингер отреагировал на пост известного аналитика, в котором утверждалось, что 18A Intel был протестирован с использованием устаревшего набора инструментов, что привело к низким показателям выхода. В то же время Broadcom, по слухам, также протестировала процесс 18A и была разочарована им.