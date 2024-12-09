Игроки будут соревноваться в формате 5 на 5 от первого лица.

Компания Epic Games собирается представить новый тактический соревновательный режим 5 на 5 от первого лица под названием Fortnite Ballistic. Режим будет добавлен в игру Battle Royale и станет доступен для игроков с 11 декабря. В начале матча игроки будут разделены на атакующую и защитную команды, по образу и подобию игры Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Атакующие будут стремиться установить разрушающее реальность устройство Rift Point Device в одной из двух точек на карте, в то время как защитники будут пытаться предотвратить их планы любой ценой.

Сессия Fortnite Ballistic будет состоять из шести раундов, после которых команды поменяются сторонами. Цель атакующих - установить и активировать устройство Rift Point Device, в то время как защитники будут стараться его сорвать или защитить. Раунд заканчивается либо при взрыве устройства либо при полном уничтожении одной из команд. Игрокам будет предоставлена возможность приобрести гаджеты и хранить два Flex-гаджета в своем инвентаре на протяжении всего раунда. Гаджеты не могут быть утеряны или подобраны другими игроками.

В режиме Fortnite Ballistic будет доступна только одна карта под названием Skyline 10, а также ограниченное количество предметов. Однако Epic Games планирует дополнительно добавлять контент и вносить изменения на основе отзывов игроков.