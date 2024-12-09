Новая функция разработана для отслеживания изменений в состоянии здоровья пользователя и выявления ранних признаков заболевания.

Смарт-кольцо Oura Ring стало известным благодаря своим функциям отслеживания состояния здоровья, таким как отслеживание сна, мониторинг пульса и температуры тела. Новая функция Symptoms Radar представлена в моделях Oura Ring 3 и Ring 4 и позволяет пользователям предсказать возможные заболевания, чтобы управлять своим здоровьем более эффективно.

Вначале она находилась в стадии тестирования, однако теперь полностью внедрена и предлагается пользователям в кольцах Oura Ring 3 и 4. Новая функция помогает предсказать, когда пользователь может заболеть, чтобы он мог принять соответствующие меры. Oura продолжает работать над новыми возможностями для управления здоровьем и разработкой инструментов, которые помогут пользователям заранее определить свое состояние здоровья.