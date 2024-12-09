Новый ноутбук имеет процессор Intel Core Ultra 7 258V

Новый ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon "Aura AI" является первым устройством, которое поддерживает SSD-накопители Gen5 и использует SoC Lunar Lake. Этот ноутбук обладает рядом значительных обновлений, в том числе твердотельный накопитель Gen5 с подключением PCI-E 5.0 и отдельным радиатором для охлаждения.

ThinkPad X1 Carbon "Aura AI" представляет собой значительное обновление по сравнению с предыдущей моделью. Он оснащен новейшим процессором Intel Lunar Lake, Core Ultra 7 258V. У данной модели будут доступны две конфигурации со 1000 ГБ и 2000 ГБ накопителем. Обе модели имеют 32 ГБ оперативной памяти в двухканальной конфигурации, однако новая модель имеет более быструю оперативную память LPDDR5X со скоростью 8533 МТ/с по сравнению с 6400 МТ/с у предыдущей модели.

Благодаря показанным изображениям удалось получить представление о внутреннем оборудовании новой модели. Ноутбук имеет хорошо разработанную систему охлаждения, включая радиатор для SSD-накопителя.

Также на фотографиях видно, что новый ноутбук имеет довольно компактные размеры и портативный дизайн.



