Apple работает над тройными модемами 5G для iPhone и iPad, которые будут представлены в ближайшие три года.

Компания Apple изучает возможность добавить модемный чип в свои компьютеры Mac, чтобы обеспечить сотовую связь. Недавно стало известно, что Apple разрабатывает три варианта собственных 5G-модемов для iPhone и iPad, которые они планируют представить в ближайшие три года. Однако компания не ограничивается только iPhone и iPad, и также рассматривает возможность добавления сотовой связи в линейку компьютеров Mac. Издание Bloomberg сообщило, что Apple планирует представить свои модемы в начале следующего года и опередить Qualcomm с модемом 5G. Но пока неизвестно, смогут ли они воплотить эту идею в жизнь и, даже если они решат добавить сотовую связь в Mac, это вероятно произойдет не раньше 2026 года.

В настоящее время переход Apple на модемы от Qualcomm идет успешно. Компания разрабатывает три различных модема, каждый из которых имеет свои особенности. Модем 5G, который будет представлен следующего года, будет иметь начальный уровень производительности и низкое энергопотребление. Apple надеется, что их модемы окажутся лучше конкурентов и помогут им занять лидирующие позиции на рынке сотовых связей.